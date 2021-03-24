Русский
$ 27,73
32,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Франція – Україна: де дивитися перший матч кваліфікації ЧС-2022

24 березня, 17:34

Олена Павлова Олена Павлова

Список трансляцій поєдинку в Парижі 24 березня – на ТВ і в інтернеті

У середу, 24 березня збірна України проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу-2022. Її суперник – переможець останнього мундіалю Франція. Поєдинок пройде в Парижі на стадіоні "Стад де Франс", початок – о 21:45 за Києвом. Франція – Україна онлайнпройде на нашому сайті з з коментарями ключових моментів, відеоповторами і фото яскравих епізодів.

Реклама

Читайте також: Стрім матчу Франція – Україна. Обговорюємо матч разом

У прямому ефірі битву України з чемпіоном світу покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також поєдинок в Парижі можна дивитися онлайн на сервісі OLL.TV.

Тренування збірної України

Тренування збірної України / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, що Франція і Україна грали в Парижі буквально в жовтні 2020 року. Той товариський матч обернувся для нашої команди справжньою катастрофою. Через спалах коронавірусу Андрій Шевченко недорахувався цілої групи гравців і навіть змушений був заявляти на матч тренера воротарів Олександра Шовковського. Закінчилося це найбільш розгромною поразкою в історії нашої збірної – 1:7.

В тренді
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду

Раніше ми писали, що збірна України обрала нового капітана перед матчем з Францією. Капітанську пов'язку перед грою отримає 24-річний Олександр Зінченко.

Ми також давали розклад, трансляції і результати матчів відбору ЧС в середу.

Дивіться, як раніше Україна поступилася Німеччині в Лізі Націй

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна України де подивитись ЧС-2022 збірна Франції кваліфікація чс відбірковий турнір
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти