Франція – Україна: де дивитися перший матч кваліфікації ЧС-2022

Список трансляцій поєдинку в Парижі 24 березня – на ТВ і в інтернеті

У середу, 24 березня збірна України проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу-2022. Її суперник – переможець останнього мундіалю Франція. Поєдинок пройде в Парижі на стадіоні "Стад де Франс", початок – о 21:45 за Києвом. Франція – Україна онлайнпройде на нашому сайті з з коментарями ключових моментів, відеоповторами і фото яскравих епізодів.

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У прямому ефірі битву України з чемпіоном світу покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також поєдинок в Парижі можна дивитися онлайн на сервісі OLL.TV.

Тренування збірної України / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що Франція і Україна грали в Парижі буквально в жовтні 2020 року. Той товариський матч обернувся для нашої команди справжньою катастрофою. Через спалах коронавірусу Андрій Шевченко недорахувався цілої групи гравців і навіть змушений був заявляти на матч тренера воротарів Олександра Шовковського. Закінчилося це найбільш розгромною поразкою в історії нашої збірної – 1:7.

Раніше ми писали, що збірна України обрала нового капітана перед матчем з Францією. Капітанську пов'язку перед грою отримає 24-річний Олександр Зінченко.

Ми також давали розклад, трансляції і результати матчів відбору ЧС в середу.

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