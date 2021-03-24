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Франція – Україна – 2:0: букмекери не вірять в нашу команду

24 березня, 18:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпіони світу фаворити матчу з командою Шевченка

Сьогодні збірна України розпочинає свій шлях в Катар-2022. І першим суперником по дорозі на мундіаль буде чинний чемпіон світу. На стадіоні "Стад де Франс" в передмісті Парижа відбудеться матч Франція – Україна. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

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Що кажуть букмекери про матч? Тут фаворит без варіантів. Котирування на перемогу збірної Франції – 1.30, на нічию – 5.40, на перемогу України – 12.5. Тобто наші шанси привезти позитивний результат такі: 8% – перемога, 18% – нічия.

Найочікуваніший рахунок – 2:0 на користь Франції. Голи повинні забити Мбаппе, Жиру або Грізманн.

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Суперники провели між собою сім офіційних матчів: три перемоги Франції, три нічиї, одна перемога України. Востаннє команди грали минулої осені. То був товариський матч, в якому Франція завдала Україні найбільшої поразки в історії – 7:1.

Раніше стало відомо, що капітаном збірної України в матчі з Францією буде Зінченко. Олександр стане 29-м, хто отримає пов'язку в історії "синьо-жовтих".

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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