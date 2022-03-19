Франція із Україною. Футбольний клуб вийшов на матч у синьо-жовтій формі

Футбольний клуб Ланс у матчі чемпіонату Франції змінив традиційні кольори своєї форми на кольори українського прапора

Синьо-жовті футболки виявилися фартовими для Ланса / Фото: Twitter

У суботу, 19 березня, у матчі 29-го туру чемпіонату Франції зустрічалися команди Ланс та Клермон. Футболісти господарів поля на знак солідарності з Україною вийшли на поєдинок у синьо-жовтій формі.

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Також на екіпіруванні команди був присутній і прапор нашої країни з написом "мир" різними мовами. Зазначимо, що традиційні кольори Ланса – червоний і жовтий.

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Voici les tuniques qui seront portées par les hommes de Franck Haise cet après-midi #RacingWithUkraine #RCLCF63 pic.twitter.com/rdTJPXCB1u - Racing Club de Lens (@RCLens) March 19, 2022

Огородження стадіону також було прикрашене національними кольорами України.

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Зазначимо, що це не вся підтримка України від французького клубу. Синьо-жовті футболки Ланса надійдуть у продаж, а на отримані гроші будуть закуплені предмети першої необхідності для українських громадян, які постраждали внаслідок російської агресії.

32 (0-1) Les Artésiens affichent 64% de possession de balle sur ce debut de rencontre mais font face à un bloc clermontois bien compact. #RCLCF63 pic.twitter.com/xODB3GTveW - Racing Club de Lens (@RCLens) March 19, 2022

До речі, синьо-жовта форма виявилася фартовою для Ланса. Господарі здобули перемогу над Клермоном з рахунком 3:1. Ланс йде на шостому місці турнірної таблиці і має шанси поборотися за єврокубки.