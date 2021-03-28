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Франція здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022

28 березня, 18:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В гостях французи обіграли Казахстан

Сьогодні другий тур кваліфікації ЧС-2022 проходить в групі D, де грає збірна України. Підопічні Андрія Шевченка ввечері зустрінуться з Фінляндією. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Фінляндія.

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Але один матч в нашій групі вже зіграний. Франція на виїзді обіграла Казахстан з рахунком – 2:0. Обидва голи були забиті ще до перерви. На 19-й хвилині Дембеле точним ударом в кут відкрив рахунок. А на 44-й після розіграшу кутового Малий головою зрізав м'яч у свої ворота.

Після перерви Франція могла зробити рахунок розгромним. Але Мбаппе не реалізував пенальті, Мокін парирував удар француза.

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Нагадаємо, що в першому турі на своєму полі Франція зіграла внічию з Україною.

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