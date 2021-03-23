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Форварда збірної України не пустили до Франції, але назвали причину

23 березня, 17:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Артем Довбик не може приїхати до країни без 10-денного карантину

У середу збірна України з футболу проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу. Як відомо, у Шевченка є план на матч з Францією. Однак команді не допоможе 23-річний форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, котрого тренерський штаб викликав додатково. Причина криється в особливостях французького законодавства, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

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Нині кожен, хто приїжджає до Франції, повинен пройти карантин тривалістю 10 днів. Виняток роблять для спортивних делегацій, але їхні списки повинні подаватися заздалегідь. Довбика ж викликали в табір "синьо-жовтих" лише позавчора, що недостатньо для французької влади. Тому Артем на дебютний матч команди у відборі на ЧС-2022 не летить, але приєднається до партнерів перед домашніми поєдинками з Фінляндією і Казахстаном.

Артем Довбик

Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

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Звістку повідомив офіційний сайт УАФ. Як і те, що о 16:00 наша збірна вилетіла до Парижа.

Нападник "Дніпра-1" – уродженець Черкас. Раніше гарматний удар Довбика приніс "Дніпру-1" перемогу над "Ворсклою". Дивіться, як Артем ще забивав у чемпіонаті України:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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футбол збірна України збірна Франції коронавірус Артем Довбик
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