Форвард збірної України заплатив 300 євро штрафу в Данії за дрібницю

Нападаючий Дніпра-1 і новачок збірної України Артем Довбик розповів, які штрафи платив в Данії, поки виступав за місцевий Мідтьюлланн. Раніше гол-гармата Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Ворсклою.
"Коли паркуєшся машину в Данії, то потрібно виставити на спеціальному циферблаті час прибуття, щоб знали, скільки стоїть автомобіль. Траплялося, що я забував це зробити. Якось відійшов на 10 хвилин поїсти, а коли повернувся – квитанція вже висить. А в Данії штрафи високі – не те, що у нас", – цитує Довбика UA-Футбол
"Мій найбільший штраф там був 300 євро за перевищення швидкості. На автобані камера мене сфотографувала, а наступного дня поштою надіслали штрафні документи. Але ж порушення, здавалося б, дріб'язкове – замість допустимих 130 км/год я їхав зі швидкістю 137 км"
Нагадаємо, що на старті кваліфікації ЧС-2022 23-річний форварда збірної України не пустили до Франції. Причина крилася в особливостях французького законодавства під час пандемії.
Дивіться, як Довбик грав проти Казахстану у відборі на ЧС-2022
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк