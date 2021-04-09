Форвард збірної України заплатив 300 євро штрафу в Данії за дрібницю

Поки Артем Довбик грав за Мідтьюлланн, йому доводилося звикати до місцевих законів

Нападаючий Дніпра-1 і новачок збірної України Артем Довбик розповів, які штрафи платив в Данії, поки виступав за місцевий Мідтьюлланн. Раніше гол-гармата Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Ворсклою.

"Коли паркуєшся машину в Данії, то потрібно виставити на спеціальному циферблаті час прибуття, щоб знали, скільки стоїть автомобіль. Траплялося, що я забував це зробити. Якось відійшов на 10 хвилин поїсти, а коли повернувся – квитанція вже висить. А в Данії штрафи високі – не те, що у нас", – цитує Довбика UA-Футбол

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"Мій найбільший штраф там був 300 євро за перевищення швидкості. На автобані камера мене сфотографувала, а наступного дня поштою надіслали штрафні документи. Але ж порушення, здавалося б, дріб'язкове – замість допустимих 130 км/год я їхав зі швидкістю 137 км"

Нагадаємо, що на старті кваліфікації ЧС-2022 23-річний форварда збірної України не пустили до Франції. Причина крилася в особливостях французького законодавства під час пандемії.

Дивіться, як Довбик грав проти Казахстану у відборі на ЧС-2022

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