Форвард, якого впустило Динамо, перейшов до Ювентуса за 80 мільйонів

Туринський Ювентус оголосив про трансфер найкращого бомбардира Серії А Душана Влаховича

Душан Влахович – гравець Ювентуса / Фото: Reuters

Сербський нападник Душан Влахович офіційно став гравцем Ювентуса, повідомив сайт клубу.

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Напередодні форвард успішно пройшов медогляд та підписав контракт на 4,5 роки, до 30 червня 2026 року.

У складі "Старої синьйори" Влашович виступатиме під сьомим номером, під яким раніше грав Кріштіану Роналду.

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December: Vlahovic equals Ronaldos 33 Serie A goals in a single calendar year.



January: Vlahovic їде Ronaldos No.7 at Juventus.



Only seems fair pic.twitter.com/MkMNDIllbi - ESPN FC (@ESPNFC) January 28, 2022

За даними сайту Transfermarkt, за перехід сербського бомбардира Ювентус заплатив "фіалкам" 81,6 мільйона євро.

Душан Влахович, якому сьогодні виповнилося 22 роки, цього сезону забив 20 голів у 24 матчах, з них у Серії А 17 голів. У списку бомбардирів чемпіонату Італії серб ділить перше місце з Чиро Іммобіле з Лаціо.

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Нагадаємо, що у 2017 році Влахович міг стати гравцем Динамо, але перехід гравця з белградського Партизана не відбувся. кияни пошкодували за нього мільйон євро .