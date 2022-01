Форвард, якого впустило Динамо, перейшов до Ювентуса за 80 мільйонів

Сербський нападник Душан Влахович офіційно став гравцем Ювентуса, повідомив сайт клубу.

Напередодні форвард успішно пройшов медогляд та підписав контракт на 4,5 роки, до 30 червня 2026 року.

У складі "Старої синьйори" Влашович виступатиме під сьомим номером, під яким раніше грав Кріштіану Роналду.

December: Vlahovic equals Ronaldos 33 Serie A goals in a single calendar year.



January: Vlahovic їде Ronaldos No.7 at Juventus.



