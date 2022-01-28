Форвард, якого впустило Динамо, перейшов до Ювентуса за 80 мільйонів

Сербський нападник Душан Влахович офіційно став гравцем Ювентуса, повідомив сайт клубу.
Напередодні форвард успішно пройшов медогляд та підписав контракт на 4,5 роки, до 30 червня 2026 року.
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У складі "Старої синьйори" Влашович виступатиме під сьомим номером, під яким раніше грав Кріштіану Роналду.
December: Vlahovic equals Ronaldos 33 Serie A goals in a single calendar year.- ESPN FC (@ESPNFC) January 28, 2022
January: Vlahovic їде Ronaldos No.7 at Juventus.
Only seems fair pic.twitter.com/MkMNDIllbi
За даними сайту Transfermarkt, за перехід сербського бомбардира Ювентус заплатив "фіалкам" 81,6 мільйона євро.
Душан Влахович, якому сьогодні виповнилося 22 роки, цього сезону забив 20 голів у 24 матчах, з них у Серії А 17 голів. У списку бомбардирів чемпіонату Італії серб ділить перше місце з Чиро Іммобіле з Лаціо.
Нагадаємо, що у 2017 році Влахович міг стати гравцем Динамо, але перехід гравця з белградського Партизана не відбувся. кияни пошкодували за нього мільйон євро .