Форвард, якого нейтралізував Шахтар, став найкращим гравцем чемпіонату Італії

Цього звання удостоївся бельгійський бомбардир Інтера Ромелу Лукаку. Роналду також не залишився без нагороди – його визнали найкращим нападником Серії А

Лідер "Інтера" Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

28-річний бельгійський нападник міланського Інтера Ромелу Лукаку визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії сезону-2020/2021.

Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

У 36 матчах Лукаку забив 24 м'ячі і віддав 10 результативних передач, посприявши чемпіонству Інтера, який порушив 9-річну гегемонію Ювентуса.

Нагадаємо, що перед Інтером Лукаку виступав в МЮ і коли покидав Манчестер, легенда цього клубу Гарі Невілл навіть радів, тому що... "Лукаку грав із зайвою вагою! Понад 100 кілограмів! І це футболіст Манчестер Юнайтед. Непрофесіоналізм заразливий".

Тепер цей "непрофесіонал" – гравець №1 в Серії А.

Цікаво, що в двох матчах минулої Ліги чемпіонів з Шахтарем форвард Інтера Лукаку не зміг забити "гірникам" жодного разу – суперники обидва рази зіграли внічию 0:0.

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Додамо, що найкращим голкіпером чемпіонату Італії названий Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), захисником – Крістіан Ромеро (Аталанта), півзахисником – Ніколо Барелла (Інтер), а нападником – Кріштіану Роналду, котрий у 33 матчах за Ювентус забив 29 м'ячів.

До речі, напередодні Джорджина Родрігес необережно видала майбутнє Роналду, давши зрозуміти, що він залишиться в Турині.

Дивіться, як забиває Лукаку