Форвард, якого нейтралізував Шахтар, став найкращим гравцем чемпіонату Італії

28-річний бельгійський нападник міланського Інтера Ромелу Лукаку визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії сезону-2020/2021.
Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.
У 36 матчах Лукаку забив 24 м'ячі і віддав 10 результативних передач, посприявши чемпіонству Інтера, який порушив 9-річну гегемонію Ювентуса.
Нагадаємо, що перед Інтером Лукаку виступав в МЮ і коли покидав Манчестер, легенда цього клубу Гарі Невілл навіть радів, тому що... "Лукаку грав із зайвою вагою! Понад 100 кілограмів! І це футболіст Манчестер Юнайтед. Непрофесіоналізм заразливий".
Тепер цей "непрофесіонал" – гравець №1 в Серії А.
Цікаво, що в двох матчах минулої Ліги чемпіонів з Шахтарем форвард Інтера Лукаку не зміг забити "гірникам" жодного разу – суперники обидва рази зіграли внічию 0:0.
Додамо, що найкращим голкіпером чемпіонату Італії названий Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), захисником – Крістіан Ромеро (Аталанта), півзахисником – Ніколо Барелла (Інтер), а нападником – Кріштіану Роналду, котрий у 33 матчах за Ювентус забив 29 м'ячів.
До речі, напередодні Джорджина Родрігес необережно видала майбутнє Роналду, давши зрозуміти, що він залишиться в Турині.
Дивіться, як забиває Лукаку