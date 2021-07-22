Форма з акцентом на статеві органи: прозора обновка футбольної команди

Англійський клуб Бідейл, який виступає в 11-му дивізіоні своєї країни, знову змусив говорити про себе весь світ, презентувавши оригінальну ігрову форму

Нова форма клуба Бідейл / Фото: Twitter

Цього разу Бідейл показав прозорий комплект форми, на якому намальовані стрілки, що вказують на чоловічі статеві органи.

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У такий спосіб клуб намагається привернути увагу до проблеми раку простати і яєчка, повідомляє Twitter Бідейла.

У центрі форми вказано напис "Перевір", що закликає чоловіків пройти тестування.

До цього команда 11-го дивізіону англійського футболу не раз дивувала своєю формою. Наприклад, на ній зображували картопляне пюре, зелений горошок, а також хот-доги з гірчицею і кетчупом.

До речі, недавно форму іншого англійського клубу – Брістоля – презентували собаки.