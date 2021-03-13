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Фонсеку покликали в Спартак ": екстренер "Шахтаря" озвучив бажану зарплату

13 березня, 16:52

Олег Люлька Олег Люлька

Португальський фахівець готовий очолити москвичів, якщо йому будуть платити 5 млн євро на рік

Екстренер "Шахтаря", а нині наставник "Роми" Паулу Фонсека влітку може очолити московський "Спартак".

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Про це повідомляє Betting Insider.

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За інформацією джерела, португальський фахівець хоче отримати в столиці РФ річну зарплату в розмірі 5 млн євро. Однак Фонсека поки відмовився від докладного обговорення контракту зі "Спартаком", оскільки "Рома" веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів в Серії А.

Якщо за підсумками чемпіонату Італії "Рома" потрапить до ТОП-4, має бути активована опція продовження угоди Фонсеки з римським клубом, що спливає влітку.

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Наразі "Рома" перебуває в Серії А на п'ятому місці, відстаючи на два очка від останнього в ТОП-4 "Ювентуса", при цьому у туринців одна гра в запасі.

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Тренер "Роми" Паулу Фонсека

Тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, в четвер "Рома" Фонсеки обіграла "Шахтар" Каштру 3:0 в першому матчі 1/8 Ліги Європи. Гра-відповідь відбудеться в Києві 18 березня.

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