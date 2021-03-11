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Фігура дня! Дружина Руслана Ротаня – на "Острові Жінок"

11 березня, 10:55

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Захоплююча краса від коханої колишнього півзахисника "Динамо" і "Дніпра"

Дружина колишнього півзахисника "Динамо" і "Дніпра", а нині тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина поділилася новими яскравими знімками свого мексиканського відпочинку. Красуня, яка релаксує на Карибському морі під "Ляпіса Трубецького", дісталася до острова "Мухерес".

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Тут, до речі, 200 років тому була остання база відомого пірата Жана Лафіта.

У перекладі з іспанського "Мухерес" – "Острів Жінок". І тут – така жінка з України!

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"Який же кайф!" – підписала ці фото у себе в Instagram Христина Ротань

"Кайф – це краса в рожевому, що стоїть на фоні цього всього", – уточнюють у коментарях фоловери Христини

Христина Ротань

Христина Ротань / Фото: Instagram

Христина Ротань
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Христина Ротань / Фото: Instagram

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Карибські острови WAGs Христина Ротань

Джерело: Сегодня|Спорт

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