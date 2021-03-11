Фігура дня! Дружина Руслана Ротаня – на "Острові Жінок"

Дружина колишнього півзахисника "Динамо" і "Дніпра", а нині тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина поділилася новими яскравими знімками свого мексиканського відпочинку. Красуня, яка релаксує на Карибському морі під "Ляпіса Трубецького", дісталася до острова "Мухерес".
Тут, до речі, 200 років тому була остання база відомого пірата Жана Лафіта.
У перекладі з іспанського "Мухерес" – "Острів Жінок". І тут – така жінка з України!
"Який же кайф!" – підписала ці фото у себе в Instagram Христина Ротань
"Кайф – це краса в рожевому, що стоїть на фоні цього всього", – уточнюють у коментарях фоловери Христини
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