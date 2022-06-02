ФІФА продовжує мочити Росію! Забанений навіть вовк Забивака

З ролика, присвяченого майбутньому чемпіонату світу з футболу в Катарі, вирізали всі згадки про ЧС-2018, прибрали навіть талісман російського мундіалю

Талісман ЧС-2018 вовк Забивака потрапив під санкції

Талісман чемпіонату світу-2018 у Росії, вовк Забивака, був вирізаний із відеоролика з маскотом майбутнього ЧС-2022 у Катарі. До речі, вчора збірна України обіграла Шотландію у кваліфікації мундіалю.

У початковому варіанті ролика було безліч посилань до чемпіонату світу у Росії. Забивака був у ролі містка та перехідної ланки між мундіалями 2018 та 2022 року.

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Проте, ФІФА попросила вирізати російський талісман після усунення країни від міжнародних турнірів. Міжнародна федерація футболу не хоче жодних асоціацій із країною, яка розв'язала кровопролитну війну в Україні.

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Остаточна версія відеоролика з талісманом чемпіонату світу в Катарі виглядає так: