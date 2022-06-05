Фейл капітана. Автогол Ярмоленко у вирішальному матчі року (відео)

У матчі відбору Уельс-Україна капітан збірної України зрізав м'яч у власні ворота

Бейл скористався помилкою Ярмоленка / Фото: Reuters

Збірна України проводить вирішальний поєдинок плей-оф кваліфікації ЧС-2022 проти національної команди Уельсу. Онлайн матчу Уельс – Україна доступний у нас на сайті.

На 34-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у ворота після навісу Гарета Бейла.

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Автогол Ярмоленка, 34 хв

Пряма трансляція матчу доступна на телеканалах Індіго і Футбол 1. Крім того, матч Уельс – Україна дивитись онлайн можна на сервісі OLL.TV.