"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаря

Воротар італійського клубу "Дженоа" Федеріко Маркетті перед тренуванням заїхав на автомийку на своєму новому "Феррарі" вартістю 100 тисяч євро. Федеріко попросив працівників помити йому машину і підігнати до клубної бази.

Реклама

Читайте також: Футболіст заживо згорів у ДТП після корпоративу

З першим завданням на автомийці впоралися на відмінно, а ось друге – провалили. Один зі співробітників взявся відігнати машину до спортивної бази, проте не впорався з цією місією. Він не впорався з керуванням автомобілем на повороті і врізався в огорожу. Також горе-водій зіткнувся з п'ятьма іншими автомобілями, припаркованими на протилежній смузі. В результаті автомобіль отримав серйозні пошкодження.

Реклама

Раніше ми писали, що футболіст, який влаштував масове ДТП в Харкові по п'яні, оштрафований на 340 грн. У суді не брали до уваги, що норма алкоголю в крові гравця була перевищена в 9 разів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама