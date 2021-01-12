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"Феррарі" підвів: футболіст позичив у сусіда малолітражку, щоб дістатися на тренування в снігопад

12 січня, 23:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Автомобіль 1990 випуску в Україні можна купити всього за тисячу євро

Зірка мадридського "Атлетіко" і збірної Бельгії Яннік Карраско знайшов оригінальний спосіб дістатися на тренування. На вихідних на Іспанію обрушився шторм Філомена, через що столицю завалило рекордними снігопадами. Раніше ми писали, що футболісти "Райо" допомагали виштовхувати авто із заметів, а "Реал" застряг в аеропорту.

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Більшість гравців "матрацників" не могли покинути власні будинки, тому керівництво клубу посилало за футболістами повнопривідні позашляховики. Ця ж доля чекала і Янніка, в гаражі якого стояв дорогучий Ferrari 488 Pista вартістю 300 тисяч євро, але зовсім непридатний для таких погодних умов.

Однак Карраско не став чекати допомоги від клубу і позичив у сусіда... Fiat Panda 4х4 1990 року випуску. В Україні схожі моделі продаються приблизно за 1000-1200 євро. Бельгієць заробляє 185 тисяч євро на тиждень, пише The Sun.

Проте, італійська малолітражка відмінно впоралася із завданням і доставила футболіста на тренування точно в строк. По дорозі Карраско ще й прихопив своїх одноклубників Тома Лемара і Шіме Врсалько.

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чемпіонат Іспанії Атлетіко Мадрид Яннік Карраско

Джерело: Сегодня|Спорт

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