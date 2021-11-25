Арена Львів ризикує завалитися

Найфартовіший стадіон збірної України перебуває в аварійному стані – про це заявив мер Львова Андрій Садовий

"Арена Львів" / Фото: Facebook

Як стверджує мер Львова Андрій Садовий, потрібно терміново виділити гроші на ліквідацію аварійності, інакше "Арена Львів" завалиться.

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"Проблема "Арени Львів" дуже проста – це проблема менеджменту. Коли ми готувалися до Євро-2012, то готували команду, яка мала керувати стадіоном. Держава яке рішення ухвалила? Місто взагалі відкинули, самі керуватимуть".

"Якщо ви сьогодні залізете всередину цього стадіону, то ви зрозумієте, що він перебуває в аварійному стані. Якщо терміново не почати виділяти кошти на ліквідацію аварійності, то він просто може завалитися. Плюс, щоб ви зрозуміли, він досі не введений в експлуатацію", – наводить слова Садового lviv1256.

/ Фото: Сьогодні

Зауважимо, що "Арена Львів" є найфартовішим стадіоном елітної категорії для збірної України. На ньому вона ще не програвала.

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