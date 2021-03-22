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Фантастичний гол з 40 метрів зі штрафного: у Алієва відпала б щелепа

22 березня, 18:57

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Молодий нападник врятував свою команду від поразки

Нападник "Лор'яна" Арман Лорьянте відзначився фантастичним голом у матчі проти Нанта в чемпіонаті Франції. 22-річний француз вразив ворота ударом зі штрафного з відстані в 40 метрів!

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Гол виявився не тільки неймовірно красивим, але і важливим, адже він дозволив "Лор'яну" уникнути поразки в поєдинку з одним із головних конкурентів в боротьбі за збереження прописки в Лізі-1. До слова, сам Арман забив лише третій м'яч у поточному сезоні.

Колись такими м'ячами уболівальників радував екс-динамівець Олександр Алієв, а зараз він співає матюкливий реп і конфліктує через це з УАФ.

Читайте також: Реп від Алієва і матюки Гельзіна – в головних хітах року. Наш футбольний "Греммі-2021"

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Найвідоміший гол в кар'єрі Олександра Алієва:

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гол чемпіонат Франції Лор'ян

Джерело: Сегодня|Спорт

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