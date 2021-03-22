Фантастичний гол з 40 метрів зі штрафного: у Алієва відпала б щелепа

Нападник "Лор'яна" Арман Лорьянте відзначився фантастичним голом у матчі проти Нанта в чемпіонаті Франції. 22-річний француз вразив ворота ударом зі штрафного з відстані в 40 метрів!
Читайте також: Від воріт до воріт: воротар забив неймовірно курйозний гол
Гол виявився не тільки неймовірно красивим, але і важливим, адже він дозволив "Лор'яну" уникнути поразки в поєдинку з одним із головних конкурентів в боротьбі за збереження прописки в Лізі-1. До слова, сам Арман забив лише третій м'яч у поточному сезоні.
Колись такими м'ячами уболівальників радував екс-динамівець Олександр Алієв, а зараз він співає матюкливий реп і конфліктує через це з УАФ.
Читайте також: Реп від Алієва і матюки Гельзіна – в головних хітах року. Наш футбольний "Греммі-2021"
Найвідоміший гол в кар'єрі Олександра Алієва:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк