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Фантастичний гол з 40 метрів форварда МЮ! Дивіться, як Кавані підловив воротаря

Олена Павлова Олена Павлова
18 травня, 21:33
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Нападаючий Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані відкрив рахунок в матчі чемпіонату Англії проти Фулхема, вразивши уболівальників на трибунах Олд Траффорд
Едінсон Кавані забив гол-шедевр
Едінсон Кавані забив гол-шедевр / Фото: Reuters

Нападаючий Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані неймовірним голом відкрив рахунок в матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Фулхема. Раніше МЮ програв Ліверпулю в скандальному матчі чемпіонату Англії.

На 15-й хвилині уругвайський форвард отримав м'яч в центральному колі після чудового пасу п'ятою від Бруну Фернандеша, зробив кілька кроків вперед і метрів з 40 пробив по воротах, закинувши м'яч за спину голкіпера Фулхема Альфонсу Ареоля. Це 9-й гол 34-річного Кавані у 10 останніх матчах за МЮ у всіх турнірах.

Уругваєць став лише третім футболістом у віці 33 року і більше на момент початку сезону, який зумів забити 10+ голів за МЮ в чемпіонаті Англії. Раніше це вдавалося Златану Ібрагімовичу (2016/17) і Тедді Шерінгему (2000/01). Нагадаємо, що недавно Кавані продовжив контракт з "Дияволами" ще на рік.

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Манчестер Юнайтед у 36 матчах набрав 70 очок і займає зараз друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Фулхем з 27 балами йде на 18-му місці. "Дачники" вже точно залишають еліту англійського футболу і повертаються в Чемпіоншип.

Раніше дорогущий футболіст МЮ кинув дівчину після восьми років стосунків.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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