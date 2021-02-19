Фаната "МЮ" жорстоко розіграли суперники: відправили на побачення за 640 км з вигаданою дівчиною

Заради нового кохання уболівальник їхав дев'ять годин, а потім ще три години чекав біля її дому

У комічну ситуацію потрапив уболівальник "Манчестер Юнайтед", який познайомився на свою голову з двома шанувальниками "Ліверпуля" під час відпочинку в Мексиці. Ще під час відпустки хлопці підколювали друг одного, проте найголовнішу жарт залишили на десерт.

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Після повернення на батьківщину фанати мерсисайдського клубу створили фейковий аккаунт дівчини на ім'я Еммі. Близько місяця "Емма" і майбутня жертва розіграшу переписувалися в соцмережі, поки дівчина запропонувала зустрітися. Єдина проблема – вона живе в Шотландії.

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Проте, 640 кілометрів не стали перешкодою для хлопця. Він стрибнув у свій автомобіль і вирушив на довгоочікуване побачення. Через дев'ять годин шляху він прибув в Абердін, але тут його спіткала перша невдача. Дівчина надіслала йому повідомлення, що затримується на роботі і йому доведеться прочекати її ще три години.

Лише після трьох годин очікування вболівальники "Ліверпуля" подзвонили йому і зізналися, що побачення було всього лише розіграшем. Повідомляється, що дружина невдалого коханця пішла від нього після того, як дізналася про його походеньки, повідомляє sportbible.com.

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