Євро-2020 ледь не залишився без трофея. Дивіться, як падав Кубок Європи

Головний трофей чемпіонату Європи з футболу впав на землю в Бухаресті, звалив його з постаменту сильний вітер

Кумедний епізод стався в Бухаресті під час одного з прямих увімкнень, присвячених майбутньому чемпіонату Європи з футболу. Сильний вітер повалив банер на трофей Євро-2020. І головна нагорода європейського футболу з гуркотом упала на землю.

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Нагадаємо, що в Бухаресті два матчі зіграє збірна України – проти Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).

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Євро-2020 мав відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусної хвороби турнір перенесли на літо 2021 року. Чемпіонат Європи триватиме з 11 червня по 11 липня в 11 містах – Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Севільї, Санкт-Петербурзі, Глазго і Будапешті.

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