Це жесть! Футболісти Колоса після дебошу в поїзді зобразили на полі "Ту-т-у-у-у-у"

Колос / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка
Футболісти Колоса відсвяткували гол В'ячеслава Чурка в переможному матчі з Ворсклою 3:0 в суботу, зобразивши поїзд.
Ковалевський клуб опублікував фото святкування на своїй сторінці в Facebook, підписавши його "Ту-т-у-у-у-у" і додавши емодзі потяга.
Правда, підписники Колоса в соцмережах ідею з таким святкуванням голу, м'яко кажучи, не зрозуміли. Ось їхні коментарі:
- "Це вони зобразили поїзд Ужгород-Київ?"
- "Типу вважаєте дотепним глумитися над дичиною, яка мала місце в поїзді Ужгород-Київ? Дуже смішно. Офіційні вибачення від "феодалів" під'їхали"
- "Жесть"
Нагадаємо, раніше гравців Колоса звинуватили в тому, що вони влаштували дебош в поїзді Ужгород-Київ, виламавши двері в купе у дівчат, які поверталися з похорону подруги. У ЗМІ називають імена Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурка і Кирила Петрова.
Як стало відомо, тренер Колоса Руслан Костишин оштрафував своїх гравців після того, що сталося в поїзді, але при цьому наставник команди з Ковалівки вважає скандал перебільшеним: "Це все так рознесли, ніби там було мало не згвалтування".
Огляд матчу Колос – Ворскла 3:0
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