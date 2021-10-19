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Це замовлення! Українець відреагував на звинувачення українця, що брав гравців до збірної Росії за хабарі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 08:31
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Бишовець заявив, що немає межі людської мерзоти, але подавати до суду на Канчельскіса не буде
Канчельскіс і Бышовець
Канчельскіс і Бышовець / Фото: Championat.ru

Колишній тренер збірних СРСР, СНД і Росії з футболу уродженець Києва Анатолій Бишовець відповів на звинувачення Андрія Канчельскіса в тому, що той брав гравців до збірної за гроші.

"Мені важко пояснити, чому Канчельскіс робить такі заяви. Але зараз такий час, що за гроші можна написати або сказати все, що завгодно. Я нікого не звинувачую, просто кажу про час. Я не розумію, навіщо це? До чого тут Черчесов і Бишовець? Я це оцінюю як чергове замовлення. На жаль, світ так влаштований, в ньому є добро і зло".

"При цьому я дуже добре ставлюся до Канчельскіса як до гравця, в збірній у мене до нього претензій не було. І зараз я жалкую, що він так каже. Адже я запрошував його в національну збірну, дав йому дорогу у великий футбол, що допомогло йому стати гравцем Манчестер Юнайтед. Коли він уже був без роботи, рекомендував його на посаду головного тренера Шамілю Газизову, тоді Уфа тільки створювалася. Пригадується моя фраза в Локомотиві: "Є межа людській доброті, межі людської мерзоти немає".

Анатолій Бишовець
Анатолій Бишовець

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"Як я можу судитися? Про це навіть смішно говорити. Це чергове замовлення, образа, спровоковане питання. Зараз, чесно кажучи, він викликає тільки почуття жалю. Але в будь-якому разі треба зберігати гідність, адже все це бездоказово, для таких заяв потрібні підстави. Гадаю, свого часу вони про це дуже шкодуватимуть", – наводить слова 75-річного Бишовця ТАРС.

Андрій Канчельскіс
Андрій Канчельскіс / Фото: Instagram

Нагадаємо, в запрошенні футболістів до збірної за хабарі Канчельскіс – уродженець Кропивницького, який виступав за МЮ і збірну Росії – звинуватив не лише Бишовця.

"Навіть в радянському футболі було. Бишовець займався цією справою. Упевнений, що і Черчесов займався – агенти платили", – заявив Канчельскіс.

Канчельскіс звинуватив Черчесова у хабарях
Канчельскіс звинуватив Черчесова у хабарях

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Відзначимо, що раніше колишнього тренера збірної України Михайла Фоменка також звинуватили в тому, ніби він за хабарі від агентів викликав футболістів, включаючи Олександра Зінченка, до національної команди і надавав їм ігровий час.

Фоменко назвав ці звинувачення дебілізмом.

Михайло Фоменко і Олександр Зінченко
Михайло Фоменко і Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

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