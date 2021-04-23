Це за межами здорового глузду – реакція суддів на скасування голи Зорі в Кубку України

Комітет арбітрів різко розкритикував роботу Ігоря Пасхалі в матчі в Олександрії – зокрема, рішення не зарахувати гол луганчан в доданий час

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

У середу ввечері Зоря обіграла Олександрію і вийшла у фінал Кубка України. Все вирішилося лише в серії пенальті. А в кінці першого додаткового тайму суддя Ігор Пасхал з Херсона не зарахував гол луганської команди. За його словами, під час розіграшу кутового минув час. Це рішення викликало подив у футбольному середовищі.

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Сьогодні свій вердикт дій рефері виніс і комітет арбітрів УАФ. Як випливає з пояснень, Пасхал сильно помилився, поспішаючи зі свистком:

"Арбітр компенсував одну хвилину до закінчення першого тайму додаткового часу. Згідно з рекомендаціями, арбітри повинні надати можливість команді завершити активну фазу атакуючих дій. Перед виконанням кутового суддя оголосив гравцям, що Зоря отримує право на одномоментне виконання кутового і безпосереднього удару по воротах в короткий проміжок часу . Після подачі в штрафному майданчику Олександрії сталося три короткострокових дотику до м'яча, після чого він потрапив в ворота господарів, що і було завершенням цього стандартного положення. Практично після першого дотику до м'яча пролунав сигнал арбітра про завершення часу, що не відповідало основним принципам здорового глузду і духу правил гри. такі дії рефері не дали жодного шансу VAR виправити цю ситуацію і зарахувати гол, оскільки м'яч перетнув лінію воріт після того, як пролунав свисток, і зміна будь-якого рішення арбітра стало неможливим".

На щастя для колективу Віктора Скрипника, все завершилося в його користь, хоча для цього і довелося витратити більше часу, зусиль і нервів.

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Дивіться огляд матчу Олександрія – Зоря:

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