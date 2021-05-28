Це ганьба. Хочеться вибачитися перед Лобановським: реакція в збірній України на провал

Наша молодіжна команда програла два матчі на турнірі пам'яті великого тренера в Києві, не забивши жодного м'яча. Головний тренер узяв провину на себе

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Сьогодні на столичному стадіоні імені Віктора Банникова фінішував Меморіал Валерія Лобановського. В останньому матчі українська молодіжка програла узбекам і стала найгіршою на Кубку Лобановського. Наші гравці і тренерський штаб не приховували розчарування.

Головний тренер збірної України (U21) Руслан Ротань в коментарі телеканалам Футбол критикував підопічних, але винуватцем вважав себе:

"Мені хочеться провалитися крізь землю тому, що винен однозначно тільки я, звинувачувати кого-то не варто. Найголовніша помилка: турнір Лобановського хотіли скасувати, а я наполягав, щоб він відбувся. Я сподівався на професіоналізм від хлопців, але далі коментувати не варто. Ігри як такої я не побачив ні в першому матчі, ні в другому. Не було навіть бажання".

Критично поставився до виступу і 19-річний форвард Богдан В'юнник:

"Дуже хочеться вибачитися перед уболівальниками. Перед Валерієм Васильовичем. Це просто ганьба. Ми не повинні так грати. Не знаю, що пішло не так, але суперник нас не здивував. Швидше за все, Узбекистан просто грав краще, ніж ми. У нас не вийшло вбігати в зони і грати в пас. Потрібно підтягнути фізичну форму, щоб легше бігати. А потім – командні дії, щоб ми відчували спиною друг одного. Зараз же просто спустошення".

Тим часом, Андрій Шевченко залишив збірну України. Хоче подивитися на Зінченка.

Дивіться огляд матчу Україна – Узбекистан: