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Це вони даремно! Златана Ібрагімовича образили на етнічному ґрунті

19 лютого, 23:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Виступити проти шведа посмів уболівальник в Сербії

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович став жертвою образ на етнічному грунті під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Црвени Звезди" в Белграді. Футболіст провів весь матч на лаві запасних, а фанат сербського клубу вигукував образливі речівки на адресу шведа з боснійським корінням.

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Пізніше "Црвена Звезда" вибачилася перед футболістом і заявила, що поведінка однієї людини не може кинути тінь на "традиційну гостинність країни і народу". У клубі пообіцяли у співпраці з відповідними органами знайти цю людину і покарати, повідомляє ESPN.

Сам поєдинок завершився з рахунком 2:2. "Црвена Звезда" відігралася на 93-й хвилині і зберегла шанси на прохід в наступний раунд.

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Мілан Італія Ліга Європи Златан Ібрагімович Црвена Звезда

Джерело: Сегодня|Спорт

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