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Це не Буффон. Названий кращий воротар десятиліття

16 січня, 11:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Рейтинг очолив голкіпер "Баварії" Мануель Нойер

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) продовжує публікувати рейтинги. Ми вже писали, що Андрій Шевченко увійшов до ТОП-20 кращих тренерів останнього десятиліття.

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Тепер був складений рейтинг кращих воротарів за період з 2011 по 2020 рік. Його очолив голкіпер "Баварії" і збірної Німеччини 34-річний Мануель Нойер. З 2011 року Нойер виступає за "Баварію", а до цього п'ять сезонів грав за "Шальке".

З мюнхенським клубом Мануель вісім разів виграв Бундеслігу, двічі перемагав в Лізі чемпіонів, вигравав клубний чемпіонат світу. Зі збірною Німеччини переміг на чемпіонаті світу 2014 року.

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У першій десятці всі діючі воротарі, крім Ікера Касільяса. легендарний іспанський голкіпер минулого літа оголосив про завершення кар'єри. Раніше Касільяс переніс інфаркт на тренуванні. Останнім клубом Ікера був "Порту".

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ТОП-10 кращих воротарів десятиліття за версією IFFHS:

  1. Мануель Нойер ("Баварія")
  2. Джанлуїджі Буффон ("Ювентус")
  3. Тібо Куртуа ("Реал")
  4. Уго Льоріс ("Тоттенхем")
  5. Кейлор Навас ("ПСЖ")
  6. Ян Облак ("Атлетіко")
  7. Петр Чех ("Челсі")
  8. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
  9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
  10. Ікер Касільяс

Ми писали, що легендарний український футболіст Олег Блохін включений в ТОП-50 кращих гравців усіх часів за версією авторитетного видання Four Four Two. Колишній тренер "Динамо" і збірної України розмістився на 45-му місці, випередивши таких знаменитих гравців, як Хаві та Мікаель Лаудруп.

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Ікер Касільяс Тібо Куртуа Мануель Нойер Джанлуїджі Буффон
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