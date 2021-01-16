Це не Буффон. Названий кращий воротар десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) продовжує публікувати рейтинги. Ми вже писали, що Андрій Шевченко увійшов до ТОП-20 кращих тренерів останнього десятиліття.
Тепер був складений рейтинг кращих воротарів за період з 2011 по 2020 рік. Його очолив голкіпер "Баварії" і збірної Німеччини 34-річний Мануель Нойер. З 2011 року Нойер виступає за "Баварію", а до цього п'ять сезонів грав за "Шальке".
З мюнхенським клубом Мануель вісім разів виграв Бундеслігу, двічі перемагав в Лізі чемпіонів, вигравав клубний чемпіонат світу. Зі збірною Німеччини переміг на чемпіонаті світу 2014 року.
У першій десятці всі діючі воротарі, крім Ікера Касільяса. легендарний іспанський голкіпер минулого літа оголосив про завершення кар'єри. Раніше Касільяс переніс інфаркт на тренуванні. Останнім клубом Ікера був "Порту".
ТОП-10 кращих воротарів десятиліття за версією IFFHS:
- Мануель Нойер ("Баварія")
- Джанлуїджі Буффон ("Ювентус")
- Тібо Куртуа ("Реал")
- Уго Льоріс ("Тоттенхем")
- Кейлор Навас ("ПСЖ")
- Ян Облак ("Атлетіко")
- Петр Чех ("Челсі")
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
- Ікер Касільяс
Ми писали, що легендарний український футболіст Олег Блохін включений в ТОП-50 кращих гравців усіх часів за версією авторитетного видання Four Four Two. Колишній тренер "Динамо" і збірної України розмістився на 45-му місці, випередивши таких знаменитих гравців, як Хаві та Мікаель Лаудруп.
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