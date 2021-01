Це не Буффон. Названий кращий воротар десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) продовжує публікувати рейтинги. Ми вже писали, що Андрій Шевченко увійшов до ТОП-20 кращих тренерів останнього десятиліття.

Тепер був складений рейтинг кращих воротарів за період з 2011 по 2020 рік. Його очолив голкіпер "Баварії" і збірної Німеччини 34-річний Мануель Нойер. З 2011 року Нойер виступає за "Баварію", а до цього п'ять сезонів грав за "Шальке".

З мюнхенським клубом Мануель вісім разів виграв Бундеслігу, двічі перемагав в Лізі чемпіонів, вигравав клубний чемпіонат світу. Зі збірною Німеччини переміг на чемпіонаті світу 2014 року.

У першій десятці всі діючі воротарі, крім Ікера Касільяса. легендарний іспанський голкіпер минулого літа оголосив про завершення кар'єри. Раніше Касільяс переніс інфаркт на тренуванні. Останнім клубом Ікера був "Порту".

ТОП-10 кращих воротарів десятиліття за версією IFFHS:

Мануель Нойер ("Баварія") Джанлуїджі Буффон ("Ювентус") Тібо Куртуа ("Реал") Уго Льоріс ("Тоттенхем") Кейлор Навас ("ПСЖ") Ян Облак ("Атлетіко") Петр Чех ("Челсі") Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") Ікер Касільяс

Ми писали, що легендарний український футболіст Олег Блохін включений в ТОП-50 кращих гравців усіх часів за версією авторитетного видання Four Four Two. Колишній тренер "Динамо" і збірної України розмістився на 45-му місці, випередивши таких знаменитих гравців, як Хаві та Мікаель Лаудруп.

