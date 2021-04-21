Це не вболівальники! Луческу жорстко відповів своїм критикам

Під час півфіналу Кубка України уболівальники Динамо поділилися на два табори, одні виганяли Мірчу Луческу з клубу, інші підтримали тренера

Сьогодні київське Динамо вийшло до фіналу Кубка України. Підопічні Мірчі Луческу розгромили Агробізнес – 3:0. Але ультрас знову накинулися з критикою на румунського фахівця і вигукували з трибун традиційне Lucescu, go away, приправляючи міцним слівцем.

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"Я не вважаю їх уболівальниками. Мене цікавить гра, результат, підняти Динамо і вивести в Лігу чемпіонів. Якщо хочеш якихось протестів, знімай маску, щоб тебе бачили. Решта, які підтримували мене і команду, – це справжні вболівальники Динамо.

Ту групу я не чув, щоб вони кричали: Динамо. Ця група людей, так званих фанатів, не має ніякого відношення до Динамо. Вони не підтримують команду і гравців, що потрібно робити протягом всього матчу" , – сказав після гри Луческу.

Ось так, ультрас лаяли Луческу. Відео 18+ (увага, нецензурна лексика)

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А ось так прості вболівальники дякували тренеру Динамо:

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