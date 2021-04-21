Русский
$ 28,01
33,74
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Це не вболівальники! Луческу жорстко відповів своїм критикам

21 квітня, 23:54

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Під час півфіналу Кубка України уболівальники Динамо поділилися на два табори, одні виганяли Мірчу Луческу з клубу, інші підтримали тренера

Сьогодні київське Динамо вийшло до фіналу Кубка України. Підопічні Мірчі Луческу розгромили Агробізнес – 3:0. Але ультрас знову накинулися з критикою на румунського фахівця і вигукували з трибун традиційне Lucescu, go away, приправляючи міцним слівцем.

Реклама

"Я не вважаю їх уболівальниками. Мене цікавить гра, результат, підняти Динамо і вивести в Лігу чемпіонів. Якщо хочеш якихось протестів, знімай маску, щоб тебе бачили. Решта, які підтримували мене і команду, – це справжні вболівальники Динамо.

Ту групу я не чув, щоб вони кричали: Динамо. Ця група людей, так званих фанатів, не має ніякого відношення до Динамо. Вони не підтримують команду і гравців, що потрібно робити протягом всього матчу" , – сказав після гри Луческу.

Ось так, ультрас лаяли Луческу. Відео 18+ (увага, нецензурна лексика)

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико

Реклама

А ось так прості вболівальники дякували тренеру Динамо:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ультрас Динамо Київ Мірча Луческу

Джерело: трибуна

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)Футбол
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні теплаФутбол
"Лізе під мене і ось так лягає": Ірина Морозюк показала улюблену позу свого сторожаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти