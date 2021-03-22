Це кубок чи підлогові ваги? Футболісти висміяли трофей за перемогу в чемпіонаті

У Бельгії вирішили зробити революцію в дизайні футбольних трофеїв

Один з найстаріших футбольних клубів Європи "Юніон" з Брюсселя оформив дострокову перемогу у другому за силою дивізіоні Бельгії і завоював путівку у вищу лігу країни. З цієї нагоди команді вручили трофей чемпіонів Ліги B1.

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Однак дизайн нагороди викликав сміх у Мережі і навіть у самих футболістів. У соцмережах уболівальники почали обговорювати дивний дизайн призу і називати його потворним.

Трофей зі скла більше нагадує підлогові ваги, ніж традиційні футбольні нагороди. А захисник "Юніон" Анас Хамзауі навіть висміяв схожість на відео, пише hln.be.

Для порівняння, як виглядав попередній трофей другої ліги і, що з себе представляє нинішній:

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