Це космос! У Японії був забитий неймовірний гол, якому позаздрять Мессі та Роналду (відео)

Бразильський форвард Касіми Антлерс Евералдо врятував свою команду від поразки ефектним ударом через себе. Дивимося та насолоджуємося!

Евералдо забив супергол у чемпіонаті Японії / Фото: Getty Images

Гарні голи у футболі нерідко трапляються в не топових турнірах. Для них ФІФА навіть виділила Премію Пушкаша, яку вигравали гравці з чемпіонатів Угорщини, Бразилії чи жіночого футболу.

Сьогодні такий був забитий у японській лізі. У центральному матчі 20-го туру зустрічалися гранди місцевого футболу Касіма Антлерс та Сересо Осака. Першими забили гості (вірніше, Касіма оформила автогол), після чого Антлерс зуміли відзначитись двічі.

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Гойдалка знову похитнулася в інший бік, коли Сересо до 77-ї хвилини забив ще два голи і зробив рахунок 2:3. Щоправда, господарям вдалося уникнути поразки завдяки чудо-голу Евералдо на 89-й хвилині.

Після закидання з глибини 31-річний бразильський форвард ефектно прийняв м'яч і зважився на удар "ножицями" з гострого кута. М'яч неймовірною траєкторією від штанги залетів у ворота Сересо.

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Зазначимо, що обидві команди йдуть у лідируючій групі Джей-Ліги. Касіма продовжує боротьбу за чемпіонство, відстаючи від лідера Йокогама Марінос на п'ять очок. Своєю чергою Сересо йде на п'ятому місці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів (третьої позиції) лише на три бали.