Русский
$ 27,89
33,14
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Це какашка! Син футболіста Степаненка викинув кнопковий телефон, який подарував йому батько

8 квітня, 13:45

Олег Люлька Олег Люлька

Хлопчик не оцінив річ із минулого

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко та його дружина Маргарита провели експеримент – вони вирішили дізнатися, якою буде реакція їхнього сина Мирона, якщо йому подарувати кнопковий телефон. Сказати, що хлопчик, якому в травні виповниться чотири рочки, сприйняв такий сюрприз з обуренням, – це нічого не сказати.

Реклама

Читайте також: Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненка – на одному фото

"А там є танки і всі ігри?" – не міг стримати своєї цікавості перед врученням подарунка Мирон

"Там є всі ігри – і "Танки", і Brawl Stars", – запевняла сина мама

І ось настав момент істини. "Синку, ти дуже чемно поводився. Тому ось тобі телефон!" – з урочистим виглядом вручив Мирону річ із минулого його тато.

Степаненко дарує сину кнопковий телефон Відео: Instagram

"Ей!" – з незадоволеною гримасою хлопчик жбурнув кнопковий телефон убік

"Це не телефон взагалі, – у хлопчика в очах стояли сльози. – Це какашка!"

Тарас і Маргарита Степаненки не стримували свого сміху. Як не скупилися на смайлики і фоловери Маргарити в коментарях під цим відео.

Тарас Степаненко і його син Мирон
Реклама

Тарас Степаненко і його син Мирон / Фото: Instagram

"На ваші прохання. Дитинство дітей 21-го століття дуже відрізняється від нашого, – написала у себе в Instagram Маргарита Степаненко. – Я сьогодні реально згадала свій телефон мрії. Розкладачка, кольоровий, поліфонія, блютус, а пам'ятаєте, як носили телефони на мотузці на шиї? Або на поясі збоку. А хто телефонував і швидко кричав "передзвони", щоб вкластися в одну секунду?"

Степаненко і його родина

Степаненко і його родина / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Тарас і Маргарита Степаненки виховують трьох синів – Ярослава (7 років), Святослава (6 років) і Мирона (3 роки). Старшого батьки назвали на честь Ярослава Мудрого і минулої осені віддали до Міжнародної французької школи в Києві.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

телефон Тарас Степаненко діти зірок Маргарита Степаненко

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти