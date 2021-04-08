Це какашка! Син футболіста Степаненка викинув кнопковий телефон, який подарував йому батько

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко та його дружина Маргарита провели експеримент – вони вирішили дізнатися, якою буде реакція їхнього сина Мирона, якщо йому подарувати кнопковий телефон. Сказати, що хлопчик, якому в травні виповниться чотири рочки, сприйняв такий сюрприз з обуренням, – це нічого не сказати.

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"А там є танки і всі ігри?" – не міг стримати своєї цікавості перед врученням подарунка Мирон

"Там є всі ігри – і "Танки", і Brawl Stars", – запевняла сина мама

І ось настав момент істини. "Синку, ти дуже чемно поводився. Тому ось тобі телефон!" – з урочистим виглядом вручив Мирону річ із минулого його тато.

Степаненко дарує сину кнопковий телефон Відео: Instagram

"Ей!" – з незадоволеною гримасою хлопчик жбурнув кнопковий телефон убік

"Це не телефон взагалі, – у хлопчика в очах стояли сльози. – Це какашка!"

Тарас і Маргарита Степаненки не стримували свого сміху. Як не скупилися на смайлики і фоловери Маргарити в коментарях під цим відео.

Реклама Тарас Степаненко і його син Мирон / Фото: Instagram

"На ваші прохання. Дитинство дітей 21-го століття дуже відрізняється від нашого, – написала у себе в Instagram Маргарита Степаненко. – Я сьогодні реально згадала свій телефон мрії. Розкладачка, кольоровий, поліфонія, блютус, а пам'ятаєте, як носили телефони на мотузці на шиї? Або на поясі збоку. А хто телефонував і швидко кричав "передзвони", щоб вкластися в одну секунду?"

Степаненко і його родина / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Тарас і Маргарита Степаненки виховують трьох синів – Ярослава (7 років), Святослава (6 років) і Мирона (3 роки). Старшого батьки назвали на честь Ярослава Мудрого і минулої осені віддали до Міжнародної французької школи в Києві.

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