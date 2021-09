Це футбол чи ММА? Гравець англійської команди ледь не відірвав ногу супернику

В Англії, під час матчу Чемпіоншипа між командами Лутон і Суонсі, футболіст господарів поля продемонстрував свої здібності в змішаних єдиноборствах.

В одному з епізодів Генрі Ленсбері грубим лоу-кіком (так називається в ММА удар знизу) зрізав Раяна Меннінга з Суонсі, що не володів м'ячем – суперник у ту ж мить впав на газон. Причому під час інциденту захисник спокійно прямував до м'яча, коли збоку до нього підбіг Ленсбері.

Найбільше здивував арбітраж судді матчу. Замість червоної картки для Ленсбері він нагородив "гірчичником" обох футболістів.

Decision: Yellow card ...



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? pic.twitter.com/jzRIpbNeCa