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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Це футбол чи ММА? Гравець англійської команди ледь не відірвав ногу супернику

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
19 вересня, 13:51
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Жахливий епізод стався під час матчу 8-го туру чемпіонату Англії. Після такого можна закінчити з кар'єрою футболіста
Генрі Лендсбері
Генрі Лендсбері / Фото: Twitter

В Англії, під час матчу Чемпіоншипа між командами Лутон і Суонсі, футболіст господарів поля продемонстрував свої здібності в змішаних єдиноборствах.

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В одному з епізодів Генрі Ленсбері грубим лоу-кіком (так називається в ММА удар знизу) зрізав Раяна Меннінга з Суонсі, що не володів м'ячем – суперник у ту ж мить впав на газон. Причому під час інциденту захисник спокійно прямував до м'яча, коли збоку до нього підбіг Ленсбері.

Найбільше здивував арбітраж судді матчу. Замість червоної картки для Ленсбері він нагородив "гірчичником" обох футболістів.

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В результаті поєдинок завершився внічию 3:3. Футболісти Суонсі зуміли відігратися наприкінці матчу.

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