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Чи є життя після пекла: як склалася доля гравців "МЮ" після авіакатастрофи

6 лютого, 10:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дев'ять футболістів і тренер вижили в Мюнхенській трагедії

6 лютого – чорний день світового футболу. У 1958 році футболісти "Манчестер Юнайтед" поверталися з Бєлграда, де вийшли у півфінал Кубка чемпіонів. Літак зробив посадку в Мюнхені для дозаправки. При спробі зльоту лайнер розбився.

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На борту знаходилися 44 людини, загинули – 23. З них вісім – гравці "МЮ": Джефф Бент, Роджер Берн, Едді Колман, Дункан Едвардс, Марк Джонс, Девід Пегг, Томмі Тейлор, Ліам Уїлан. Дев'ять футболістів і тренер Метт Басбі вижили. Ми розповімо, як склалася їхня доля.

Боббі Чарльтон

Футболіст отримав травму голови, пролежавши тиждень у лікарні. Але швидко відновився і повернувся на поле. Він став лідером нового "Манчестер Юнайтед". Двічі приводив команду до перемоги в чемпіонаті Англії, вигравав Кубок європейських чемпіонів. Зі збірною Англії ставав чемпіоном світу в 1966 році. У тому ж році отримав "Золотий м'яч".

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Боббі Чарлтон – єдиний з членів тієї команди, який живий донині. Входить до ради директорів "МЮ".

Гаррі Грегг

Гаррі не постраждав у катастрофі і відразу ж взявся рятувати тих, хто вижив. Зокрема, він врятував вагітну пасажирку Віру Лукич і її маленьку дочку Весну. У 50-ту річницю трагедії в Мюнхені Грегг зустрів сина Віри Лукич.

Що стосується футболу, то Грегг грав за "МЮ" до 1966 року. Потім був сезон в "Сток Сіті" і тренерська кар'єра в дрібних командах.

Ще Грегг володів готелем на батьківщині в Північній Ірландії. Помер рік тому у віці 87 років.

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Джекі Бланчфлауер

В авіакатастрофі Джекі отримав переломи кісток тазу, ніг, травму нирок і правої руки. Про повернення у футбол і мови не йшло.

Надалі Джекі змінив купу робіт. Але йому фатально не щастило. Бланчфлауер керував магазином, які торгував солодощами і газетами, але потім за рогом відкрився супермаркет, через що він втратив всіх клієнтів. Потім працював букмекером, але через холодну зиму 1963 року скачки були скасовані, і Джекі втратив роботу. У 1967 році він став власником паба, але через два тижні стали активно застосовуватися алкотестери, що призвело до зниження продажів алкоголю серед клієнтів з водійськими правами. Він пішов на роботу в друкарню, але був скорочений зі своєї посади в 1976 році. Пробував працювати бухгалтером. Помер в 1998 році від раку.

Денніс Вайоллет

Після трагедії зумів повернутися у великий футбол. Відіграв ще чотири сезони за "МЮ", потім вісім років виступав в менш відомих клубах. У 1974 році Вайоллет переїхав в США, де зайнявся тренерською діяльністю. Помер в 1999 році від раку, будучи діючим тренером клубу "Джексонвілл Сайклонс". У 2002 році включений в Зал слави Американської футбольної ліги.

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Білл Фоулкс

Білл не отримав серйозних травм і повернувся в футбол. За "МЮ" відіграв 688 матчів, таки виграв Кубок європейських чемпіонів.

Після закінчення кар'єри Фоулкс працював тренером в США, Англії, Норвегії і навіть Японії. Заснував Асоціацію колишніх гравців "Манчестер Юнайтед". Помер у листопаді 2013 року.

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Джонні Беррі

Форвард "МЮ" провів два місяці в комі. Він не пам'ятав про катастрофу літака, а про трагедію дізнався випадково, прочитавши в лікарні газету.

Через численні травми не зміг продовжити кар'єру і зайнявся бізнесом. Помер в 1994 році.

Рей Вуд

Воротар "МЮ" не постраждав в аварії, проте клуб вирішив позбутися від нього, продавши за 1500 фунтів "Хаддерсфілду". Вудс ще десять років захищав ворота різних команд. А потім переключився на тренерську діяльність. Три роки навіть працював зі збірною Кіпру. У 2002 році Рей Вудс помер від серцевого нападу.

Альберт Скенлон

Незважаючи на переломи черепа і ноги, а також пошкодження нирок, Альберт зумів продовжити кар'єру футболіста. Він ще два сезони провів за "МЮ", а потім пішов у "Ньюкасл".

Після завершення кар'єри працював на заводі. У 2009 році Скенлон помер в реанімації лікарні Солфорда через пневмонію і ураження нирок.

Кенні Морганс

18-річному Кенні 6 лютого 1958 року пощастило двічі. Він не загинув під час катастрофи літака. І його випадково знайшли через п'ять годин після того, як рятувальна операція завершилася.

Морганс повернувся в футбол, але вже не зміг грати на колишньому рівні і незабаром покинув "МЮ". Після завершення кар'єри працював помічником в пабі і робочим на кораблі. Помер в 2012 році.

Метт Басбі

До аварії Басбі вже 13 років працював тренером в "МЮ". У катастрофі він отримав численні травми і два місяці провів у лікарні.

Повернувся в футбол і здійснив свою мрію. У 1968 році привів "МЮ" до перемоги в Кубку чемпіонів і був посвячений у лицарі.

Після закінчення кар'єри Басбі входив в член ради директорів "Манчестер Юнайтед". Помер в 1994 році від раку.

Дивіться фільм "Мюнхенська трагедія":

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авіакатастрофа Манчестер Юнайтед Бобби Робсон
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