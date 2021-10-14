"Якщо зіграєш погано, може тебе поховати". Як Петраков посадив на "банку" найкращого нападника збірної України

Вихованець харківського Металіста, якому пророкували велике футбольне майбутнє, розповів про свою роботу з Олександром Петраковим, нинішнім наставником збірної України

Олександр Петраков і Артем Радченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нападник дніпровської Перемоги Артем Радченко згадав про методи виховання Олександра Петракова, під чиїм керівництвом він виступав у юнацькій збірній України. Епізод, про який розповів 26-річний футболіст, нагадує ситуацію з Русланом Малиновським.

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До складу юнацької збірної віком до 17 років Петраков викликав Артема Радченка у 15 років. Але поблажок йому не влаштовував.

"Бували ситуації під керівництвом Петракова, коли ти зіграв три матчі добре, а один погано, і він може тебе поховати, словесно знищити. Морально це трохи вбивало, коли нам було по 15-16 років. Коли ставали старші, то вже ставилися до цього з посмішкою, зі смішком. Тому що знали, що він швидко відходить.

Александр Петраков має почуття гумору / Фото: REUTERS

У мене з ним були цікаві відносини. Він мене і любив, і ненавидів. Був момент, коли ми грали відбір в еліт-раунд з Англією. Нам треба було тільки вигравати, а англійцям можна було зіграти внічию. У нас була теорія. Всі моменти, які нам показували, були про оборону. Потім Петраков запитує: "Є питання?". Я кажу: "Так, є. Нам же вигравати треба. Тобто хоча б один м'яч забити. А у нас все про оборону". Він відповів: "Якщо не хочеш відбирати, значить, будеш сидіти".

Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією / Фото: REUTERS

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Я сказав, що не в цьому ж справа. У будь-якому випадку буду відбирати і намагатися. Просто нам все розповіли тільки про захист. Петраков каже: "Я тебе почув. Будеш сидіти". Ну ось я і сидів. Вийшов на другий тайм, а ми в підсумку виграли 1:0. Забили чисто на фарт. Люди самі собі м'яч заштовхали на 94-й хвилині. Радості було багато. Потім Васильович підходить і каже: "Бачиш, можна весь матч оборонятися і виграти". І що ти йому скажеш? А там момент пройшов один з тисячі", – розповів Радченко в інтерв'ю Sport Arena.

Олександр Петраков поведе збірну України у відборі на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Додамо, що Артем Радченко не зміг повністю реалізувати свій футбольний потенціал. Форвард частіше потрапляв в скандальні ситуації, ніж в ворота суперників. Під час його виступів за хорватський Хайдук, Радченко потрапив в аварію в нетверезому стані, після чого контракт з ним був розірваний.

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Нинішньому наставникові збірної України Олександру Петракову постійно згадують його конфлікт з хавбеком Аталанти Русланом Малиновським. Футбольний агент В'ячеслав Заховайло заявив, що не викликавши Малиновського в збірну, Петраков вистрілив собі в ногу.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Нагадаємо, шанси на друге місце в групі і потрапляння в плей-офф у збірної України ще залишаються. При певних розкладах нам може вистачити навіть нічиєї у виїзній грі з Боснією 16 листопада.