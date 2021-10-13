"Якщо Петраков йде проти свого гравця – він зобов'язаний перемагати". У Росії назвали винуватця нічиєї у Львові

У вирішальному поєдинку за путівку до плей-оф збірна України втратила перемогу у грі з Боснією (1:1). Ключовим моментом експерти вважають заміну "десятки" Шапаренка на класичного опорника Сидорчука

Україна vc Боснія і Герцеговина / Фото: Колаж: Сьогодні

Своєю думкою про результат матчу у Львові між збірними України та Боснії поділився у своєму телеграм-каналі відомий російський коментатор Олексій Андронов.

Читайте також: Це жах! Гравець збірної України назвав причину фіаско у Львові

Реклама

Футбольний експерт впевнений, що причини невдачі у Львові варто шукати в конфлікті наставника національної команди Олександра Петракова з футболістом Аталанти Русланом Маліновським.

"Я вважаю, що тренер збірної України Петраков отримав те, що хотів. І ще отримає. Якщо ти тренер національної збірної і йдеш all-in проти свого ж гравця – ти зобов'язаний перемагати. Ніяких інших варіантів – немає.

Українці першими відкрили рахунок в матчі против Боснії / Фото: REUTERS

Черчесов не брав Денисова. Куди менш однозначного кандидата, ніж Маліновський. І все одно меч був занесений. Ти маєш право на власну думку. Але тільки за однієї умови – ти перемагаєш. Еме Жаке виграв ЧС без Кантона і Жінола. А Йоггі Льов без Хуммельса і Мюллера ледь не поклав команду в труну...", – написав Андронов.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Реклама

Додамо, що сам Олександр Петраков в ефірі програми Головна команда нарікав на відсутність у складі збірної України креативного півзахисника, але при цьому на жовтневі матчі не викликав Руслана Малиновського – найкращого розпасовщика Серії А в минулому сезоні.

Маліновський знову феєрить у складі Аталанти / Фото: Reuters

Відзначимо, що після матчу у Львові збірна України втрималася на другому місці групи D, маючи в своєму активі 9 очок після семи зіграних поєдинків. Тепер нашій команді потрібно обов'язково перемагати на виїзді Боснію і сподіватися на сприятливі результати конкурентів – Фінляндії та Боснії.

Реклама

Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи.