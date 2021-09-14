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Ще в реанімації і роздратований: як стан Пеле після видалення пухлини

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 08:37
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Дочка легендарного бразильського футболіста Пеле Келлі Насіменто розповіла про стан бразильця після операції з видалення пухлини. Дівчина сподівається, що незабаром він повернеться додому
Пеле
Пеле / Фото: Instagram

В останні роки вік Пеле дає про себе знати. 80-річний колишній футболіст має проблеми з нирками і передміхурової залозою, а також у нього виникли ускладнення після операції із заміни тазостегнового суглоба. На початку вересня йому видалили пухлину.

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"Я хотіла подякувати вам від щирого серця за всі повідомлення з підтримкою, які ви мені надіслали.

Він відчуває себе добре після операції, у нього немає болю і гарний настрій (дратує, що він може їсти тільки желе, але наполегливо продовжувати!).

Через день або два він переїде з палати інтенсивної терапії в звичайну, а потім його випишуть додому.

Він сильний і впертий, і за підтримки та турботи блискучої команди докторів і всієї любові, енергії і світлі, які посилає світ, він подолає всі", – написала Келлі в Instagram.

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