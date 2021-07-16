Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ще один трофей після Євро-2020! Півзахисник збірної Італії одружився в Парижі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 липня, 18:59
Копіювати лінк
На торжество було запрошено безліч гостей, в тому числі такі футбольні зірки, як Кіліан Мбаппе і Златан Ібрагімович
Марко і Джессіка познайомилися в Монако
Марко і Джессіка познайомилися в Монако

Після перемоги на Євро-2020 у збірній Італії весільний бум. Відразу після фіналу одружився Федеріко Бернардескі. А тепер отримав офіційний штамп в паспорт Марко Верратті.

Весілля відбулося в Парижі, а обраницею півзахисника Парі Сен-Жермен стала французька модель Джесіка Аїді.

На церемонії була присутня безліч гостей. Зокрема, гуляли на весіллі такі футбольні зірки, як Кіліан Мбаппе і Златан Ібрагімович.

29-річна Джесіка вийшла заміж уперше. А 28-річний Марко – вдруге. Від попереднього шлюбу у нього двоє синів – Томассо і Андреа. Пара познайомилася в Монако, на етапі Формули-1.

В тренді

Аїді дуже відома модель у Франції. Дівчина рекламує купальники і нижню білизну. На її сторінку в Instagram підписані близько 450 тисяч людей.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти