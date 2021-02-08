Ще один матч постраждав через карантин: поєдинок Ліги Європи змінив місце проведення

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між "Мольде" і "Хоффенхаймом" став жертвою карантинних обмежень. У зв'язку з цим зустріч перенесли на "Естадіо-де-ла-Кераміка" в Вільярреалі. Дата і час початку залишаються тими ж – 18 лютого 2021.

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"УЄФА дякує "Мольде" і "Хоффенхайм" за тісну співпрацю та допомогу в пошуку рішення ситуації, що склалася, а також Королівську іспанську футбольну федерацію і "Вільярреал" – за підтримку і згоду провести матч", – йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Раніше ця ж доля спіткала два матчі Ліги чемпіонів – поєдинки 1/8 фіналу "Боруссія" – "Манчестер Сіті" і "Лейпциг" – "Ліверпуль" пройдуть в Будапешті на "Пушкаш Арені". Як ми писали раніше, німецький уряд відмовився впускати "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" в країну. У Німеччині до 17 лютого діє заборона на в'їзд з територій, де була зафіксована мутація коронавірусу.

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