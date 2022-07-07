Ще один фанат убивці. Футбольний пенсіонер зізнався в любові до Путіна

Екс-зірка Манчестер Сіті та Реала Еммануель Адебайор пробив чергове дно своїми висловлюваннями про бункерного фюрера

Адебайор шаленіє від кремлівського маніяка / Фото: Колаж: Сьогодні

Гроші російського режиму не пахнуть кров'ю спортивним пенсіонерам, які розраховують підзаробити на любові до держави-терориста. Черговим любителем "російського світу" виявився екс-форвард Реала та Манчестер Сіті Еммануель Адебайор.

В інтерв'ю російським ЗМІ тоголезький футболіст зізнався у коханні до диктатора Путіна.

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"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить, ні. Якщо "так", то так. Найбільше мені подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує", – сказав Адебайор.

Еммануель Адебайор / Фото: Getty Images

Мабуть для таких любителів Путіна необхідно безкоштовно організовувати тури в Ірпінь, Бучу, Харків, щоб вони на власні очі побачили всю красу "російського світу".

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Адебайору 38 років. Найкращі роки своєї кар'єри він провів у АПЛ, виступаючи за Арсенал, Тоттенхем, Манчестер Сіті. Також він грав за французькі Мец, Монако, мадридський Реал, турецькі Істанбул Башакшехір та Кайсеріспор. Форвард визнавався найкращим футболістом Африки у 2007 та 2008 роках. Останнім клубом екс-зірки була парагвайська Олімпія.

Раніше колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун виправдав Володимира Путіна за війну в Україні мовляв, він робив краще для своєї країни.

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