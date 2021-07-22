Еріксену, який пережив зупинку серця, забороняють грати в Італії

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен не зможе продовжити виступ за італійський Інтер. В Італії заборонено грати з дефібрилятором

Крістіан Еріксен не зможе грати в Італії / Фото: Reuters

Данський футболіст переніс зупинку серця в матчі Євро-2020 проти Фінляндії. Після інциденту Еріксену встановили кардіовертер-дефібрилятор серця, який буде стежити за порушеннями серцевого ритму.

З дефібрилятором можна продовжувати грати на високому рівні, як це робить захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд, але не у всіх країнах.

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

У список виключень потрапила й Італія. Як розповів член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро, Крістіана не допустять до матчів в Італії. Це може статися тільки після того, як данцеві видалять дефібрилятор, що стане доказом усунення патології, повідомляє Football Italia.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі / Фото: REUTERS

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Відмітимо, що контракт Еріксена з Інтером діє до 2024 року. У минулому сезоні він провів за команду 34 матчі у всіх турнірах і забив чотири голи.

Нагадаємо, в першому таймі матчу Данія – Фінляндія на Євро-2020 Еріксен знепритомнів прямо на полі. Лікарі і партнери по команді намагалися його реанімувати протягом десяти хвилин. Пізніше з'явилася інформація, що у данця зупинилося серце, але причини невідомі.