Еквадор готові виключити з ЧС-2022. Чи займе його місце Україна?

Гучний скандал спалахує у Південній Америці. Футбольну збірну Еквадору запідозрили у махінаціях. Її можуть не пустити на чемпіонат світу 2022 року, що стартує у листопаді.
Що трапилося?
Представники збірної Чилі стверджують, що захисник Еквадору Байрон Кастільйо – колумбієць, через що не мав права грати за еквадорців.
Едуардо Карлеззо, юрист, який представляє Чилі у цій справі, заявив, що його розслідування показало недостовірність свідоцтва про народження Кастільйо.
Юрист стверджує, що гравець народився не в Еквадорі 10 листопада 1998 року, як це зазначено у свідоцтві. Карлеззо звинуватив Еквадор та місцеву федерацію у підробці документа.
"Батьки Кастільйо одружилися в колумбійському місті Тумако. Байрон народився в Тумако, його хрестили в Тумако", – заявив юрист.
При цьому з колумбійських документів випливає, що футболіст на три роки старший за вказане Еквадором.
Що далі?
Якщо ФІФА займе бік Чилі у цьому провадженні, то Еквадор можуть не пустити на чемпіонат світу.
Хто поїде замість Еквадору?
Збірній Еквадору можуть зарахувати технічні поразки у всіх восьми матчах відбору ЧС-2022, у яких брав участь Кастільйо. У такому разі Чилі потрапить на турнір замість Еквадору.
Команду можуть виключити з відбірної таблиці. Але тоді команда Перу має прямо виходити на ЧС, а Колумбії доведеться зіграти стиковий матч з Австралією.
Чи може Україна замінити Еквадор? Хоч наша команда і програла до фіналу стикових матчів, але отримати путівку на ЧС-2022 може лише політичним рішенням ФІФА.