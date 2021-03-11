Експерта в студії привалило декораціями: моторошне відео

Неприємний інцидент стався під час прямого ефіру за участю експертів ESPN в Колумбії. На одного з експертів в студії Карлоса Ордуса впала частина декорації. Деталь виявилася настільки важкою, що гість склався під нею, як гумовий. На щастя, Ордус відбувся легкими забоями, повідомляє Footboom.

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Раніше ми писали, що "Кумедне обличчя" журналіста під час репортажу про погоду розсмішило глядачів. Репортер випадково включив фільтри в Facebook.

А Рафаель Надаль не дав поспати журналісту на прес-конференції. Смішний епізод стався після матчу Australian Open кілька років тому.

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