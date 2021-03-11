Русский
$ 27,7
32,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Експерта в студії привалило декораціями: моторошне відео

11 березня, 21:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

За життя гостя студії стало страшно

Неприємний інцидент стався під час прямого ефіру за участю експертів ESPN в Колумбії. На одного з експертів в студії Карлоса Ордуса впала частина декорації. Деталь виявилася настільки важкою, що гість склався під нею, як гумовий. На щастя, Ордус відбувся легкими забоями, повідомляє Footboom.

Реклама

Раніше ми писали, що "Кумедне обличчя" журналіста під час репортажу про погоду розсмішило глядачів. Репортер випадково включив фільтри в Facebook.

А Рафаель Надаль не дав поспати журналісту на прес-конференції. Смішний епізод стався після матчу Australian Open кілька років тому.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

спорт експерти ведучий

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки "Холостяка"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти