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Експерт: "Якщо "Шахтар" заб'є два швидкі голи, "Рома" може не встояти"

17 березня, 10:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Шахтарю" потрібно зробити справжній подвиг

Знаменитий нападаючий донецького "Шахтаря" Віктор Грачов вважає, що у "гірників" буде шанс поборотися за путівку в 1/4 фіналу Ліги Європи після виїзної поразки від "Роми" (3:0). Для цього підопічним Луїша Каштру потрібно забити два швидких голи.

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- Чи зможе "Шахтар" повторити результат матчу з "Десною" в поєдинку з "Ромою"?

- Я не припускав, що "Шахтар" зможе програти в Римі 3:0. З тієї грі, яка складалася, "Рома" максимум награла на один забитий гол. Я думав, що матч так і закінчитися, мінімальною перемогою італійців, тоді у нас було б більше шансів пройти далі. Я досі не розумію, як "Шахтар" зміг пропустити ті два голи у другому таймі, але бувають чудеса. У грі з "Шахтарем", "Рома" не показала велику силу, тиску, якихось цікавих комбінацій і атакуючих дій. Звичайна гра, це навіть не можна порівняти з матчами проти "Інтера". Небо і земля. І чому ми тепер не можемо такій "Ромі" забити 3 м'ячі в Києві? Звичайно, такі камбеки вдавалися тільки суперкоманді, "Барселоні", "Реалу", "Ліверпулю". В історії українського футболу такого ще не було. "Шахтарю" потрібно зробити справжній подвиг.

- Що потрібно зробити, щоб цей подвиг здійснити?

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- Для початку потрібно показати якісну гру, яку команда демонструвала в минулому році. Також дуже допоможе швидкий гол, а краще два. Якщо вийти забити два голи до 30-ї хвилини, то суперник почне не те, що нервувати, може і запанікувати. Якщо так станеться, то нинішня "Рома" може і не встояти.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться в Києві 18 березня на НСК "Олімпійський". Квитки ви можете придбати за посиланням.

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Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія Віктор Грачов

Джерело: Сегодня|Спорт

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