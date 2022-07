Екс-зірка Шахтаря втік від Моурінью до міланського Інтера

Міланський Інтер офіційно оголосив про підписання контракту з Генріхом Мхітаряном. Нерадзуррі підписали угоду із 33-річним футболістом терміном на два роки. До речі, партнером Генріха в Інтері буде бельгійський форвард Ромелу Лукаку.

Мхітарян поповнив команду Сімоне Індзагі на правах вільного агента. Договір вірменина з Ромою минув 30 червня.

The first Armenian in Inter's history #ForzaInter #WelcomeMkhitaryan pic.twitter.com/v0OtGODTCb