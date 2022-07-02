Екс-зірка Шахтаря втік від Моурінью до міланського Інтера

Рекордсмен чемпіонату України за кількістю забитих м'ячів новий сезон розпочне у складі команди Сімоне Індзагі

Генріх Мхітарян боротиметься за Скудетто у складі Інтера / Фото: Колаж: Сьогодні

Міланський Інтер офіційно оголосив про підписання контракту з Генріхом Мхітаряном. Нерадзуррі підписали угоду із 33-річним футболістом терміном на два роки. До речі, партнером Генріха в Інтері буде бельгійський форвард Ромелу Лукаку.

Мхітарян поповнив команду Сімоне Індзагі на правах вільного агента. Договір вірменина з Ромою минув 30 червня.

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За "вовків" Мхітарян виступав упродовж трьох сезонів. У минулому чемпіонаті Генріх зіграв 44 матчі у всіх турнірах, забивши 5 голів та віддавши 9 асистів.

Генріх Мхітарян / Фото: Getty Images

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Разом командою Жозе Моурінью Мхітарян став переможцем Ліги конференцій 2021/22.

Нагадаємо, атакуючий півзахисник Генріх Мхітарян виступав у чемпіонаті України у складі донецьких Металурга та Шахтаря. У сезоні 2012/13 вірменин встановив бомбардирський рекорд Української Прем'єр-ліги – 25 голів в одному чемпіонаті.