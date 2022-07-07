Ексзірка ПСЖ та МЮ може посилити суперника Динамо у Лізі чемпіонів

Фенербахче готує жирний контракт для Едінсона Кавані. Турки вірять, що уругваєць допоможе їм досягти успіху в ЛЧ

Едінсон Кавані готовий з Фенербахче зупинити команду Мірчі Луческу

Вже за два тижні Динамо розпочне шлях у Лізі чемпіонів. 20 липня київська команда воює з Фенербахче у другому раунді кваліфікації. Гра пройде в польському Лодзі, а зустріч у відповідь – у Стамбулі 27 липня.

Турецький віцечемпіон серйозно посилюється перед битвою з Динамо. Влітку тренером команди було призначено Жорже Жезуша, а тепер "канарки" мають намір посилити лінію атаки.

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За інформацією видання Fotomac, Фенербахче веде переговори з форвардом збірної Уругваю Едінсоном Кавані У 35-річного гравця добіг кінця контракт з Манчестер Юнайтед і він його продовжувати не збирається.

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Повідомляється, що турки готові запропонувати уругвайцеві вигідний контракт. Для переговорів до Стамбула вже приїхав агент і зведений брат Кавані Вальтер Гільєльмоне.

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Зазначимо, що раніше Едінсон виступав за Палермо, Наполі, ПСЖ та Манчестер Юнайтед. У складі парижан Кавані став найкращим бомбардиром в історії клубу, вигравши з ним шість чемпіонств і дійшовши до фіналу ЛЧ. До речі, раніше Фенербахче цікавився Артемом Дзюбою та нашим співвітчизником Артемом Довбиком.