Екс-зірка Карпат щасливий у Москві, коли його одноклубники гинуть від російської зброї

Колумбійський хавбек Хорхе Карраскаль не збирається залишати московський клуб у зв'язку з агресією Росії

Хорхе Карраскаль не хоче знати, що в Україні гинуть футболісти Карпат / Фото: Колаж: Сьогодні

Атакуючий півзахисник Хорхе Карраскаль запам'ятався українським уболівальникам технічною грою та яскравою зовнішністю. Колумбієць називав Львів рідним містом і робив пости в Instagram українською мовою.

Але у лютому цього року Карраскаль перейшов до московського ЦСКА з аргентинського Рівер Плейта. Буквально через кілька днів після підписання колумбійцем контракту Росія вторглася до України.

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Хорхе Карраскаль / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Внаслідок злочинних дій Росії в Україні щодня гинуть мирні люди. Рашисти завдають ракетних ударів по українських містах, у тому числі й Львову. Проте зіркового футболіста це не дуже хвилює і він насолоджується перебуванням у столиці країни-агресора.

"Я не вдаватимуся до можливості розірвати угоду завдяки правилам ФІФА. У мене довгостроковий контракт із ЦСКА. Я дуже радий грати в цій команді, щасливий і всім задоволений. Зараз моє життя пов'язане із цим клубом. Я не збираюся нічого міняти і не збираюся нікуди йти. Клуб дбає про нас, про нашу безпеку. Нам дали зрозуміти, що якщо станеться щось незвичайне, нас не покинуть і навіть допоможуть з від'їздом у безпечне місце. Керівництво заспокоїло гравців, оточивши їх турботою та теплом, тому нема про що переживати. У Москві спокійне та стабільне життя, проблем немає. Я люблю футбол і тут маю можливість займатися улюбленою справою. Навіщо кудись їхати чи ховатися? Я не розумію. Я тут дуже щасливий", – цитує Карраскаля Матч ТБ.

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Нагадаємо, у складі львівських Карпат колумбієць провів два сезони. Карраскаль зіграв 41 матч, забивши шість голів і зробивши п'ять результативних передач.

Внаслідок російської агресії на фронті загинули два вихованці Карпат: герой України Віталій Сапило і Артур Гриценко.

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