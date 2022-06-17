Екс-гравці Динамо пригнали з Гонконгу машину швидкої допомоги для ЗСУ (фото)

Роман Зозуля та Олександр Шлякотін роздобули крутий Mercedes, який допомагатиме нашим пораненим воїнам

Роман Зозуля придбав машину швидкої допомоги для армії

Повномасштабна війна Росії проти України поєднала наших спортсменів навколо допомоги країні. Кожен допомагає у міру своїх можливостей – у фінансовому, військовому та гуманітарному плані.

Бере активну участь у постачанні нашої армії екс-футболіст збірної України Роман Зозуля. Раніше гравець Фуенлабради придбав мотоцикли для воїнів, а також відправив ЗСУ дрони.

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На цьому форвард не має наміру зупинятися. На своїй сторінці в Instagram екс-футболіст Динамо та Дніпра розповів, як привіз до України машину швидкої допомоги для воїнів.

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"Цей Mercedes цінніший за будь-якого McLaren, тому що він допомагатиме нашим захисникам з 25 бригади. Машинку завантажили всіма бажаними подарунками і вже зовсім скоро вона прибуде до пункту призначення".

Зазначається, що Зозуля придбав її у Гонконгу. Пригнати в Україну машину допоміг екс-воротар Динамо Олексій Шлякотін, який у 2016 році переїхав до чемпіонату цієї країни.