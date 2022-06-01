Ексфорвард Евертона назвав, чию гармату бояться шотландці у матчі з Україною

Захисник національної команди України Віталій Миколенко наробив шереху в Англійській Прем'єр-лізі. Особливо запам'ятався його гол Лестеру

Миколенко вразив своєю гарматою футбольних спеціалістів / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України зіграє матч плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії. Онлайн-трасляція матчу Шотландія – Україна вже є на нашому сайті.

Напередодні поєдинку колишній футболіст "тартанової армії" Джеймс Макфадден поділився своїми побоюваннями щодо гри крайнього фулбеку "синьо-жовтих" Віталія Миколенка. На думку іменитого шотландця, Миколенко може завдати неприємностей господарям поля.

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"Коли Миколенко тільки перейшов до Евертона, то був невпевнений, але Френку Лемпарду вдалося змусити його грати. В останніх матчах він виглядав блискуче. Він молодий гравець, який ще розвиватиметься. Він чудово грав, Шотландії доведеться подбати про нього, тому що це важлива гра. В Україні зараз відбуваються звірства, яких ворогу не побажаєш. Я просто радий, що українські гравці відчувають, що можуть грати. Якщо вони почуваються добре і готові грати, то я радий, що гра триває. Це буде досвід, якого я ніколи не отримував – грати проти команди, у якої так багато відбувається вдома.

Це буде дивний день, але Віталій Миколенко був чудовим. За останні кілька тижнів він чудово виступав за Евертон. Ми маємо переконатися, що не дозволимо йому пробивати по воротах. Сподіваюся, він не завдасть жодного удару з краю штрафної, як це було у матчі з Лестером", – сказав Макфадден в інтерв'ю сайту Евертона.

Дивіться супергол Миколенка Лестеру

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Зазначимо, Джеймс Макфадден виступав за Евертон з 2003 до 2012 року. У єврокубковому сезоні 2007/08 шотландець забив вирішальний м'яч у ворота харківського Металіста у двоматчевому протистоянні у Кубку УЄФА.

Нагадаємо, що переможець сьогоднішнього матчу у Глазго зіграє у фіналі з командою Вельсу. Цей матч відбудеться 5 червня.

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Де дивитись матч відбору на ЧС-2022 Шотландія Україна