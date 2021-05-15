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Ексдинамівець, який кричав "Слава Україні" в Росії, приніс чемпіонство Бешикташу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 травня, 23:53
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Хорватський захисник Домагой Віда забив гол у ворота Ґьозтепе і допоміг Бешикташу 16-й раз в історії стати чемпіоном Туреччини, випередивши за різницею м'ячів Галатасарай
Домагой Віда забив гол у чемпіонському матчі. Фото ФК Бешикташ
Домагой Віда забив гол у чемпіонському матчі. Фото ФК Бешикташ

Сьогодні фінішував чемпіонат Туреччини з футболу. Перед останнім туром на перемогу претендувало відразу два клуби. У Бешикташа і Галатасарая було по 81 очку. Лише теоретичні шанси зберігав Фенербахче – 79.

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Лідери здобули синхронні перемоги. Бешикташ на виїзді обіграв Ґьозтепе – 2:1, а Галатасарай виграв удома у Малатьяспора – 3:1. На фініші ситуація стала така – Бешикташ і Галатасарай набрали однакову кількість очок. В особистих зустрічах також була рівність, кожна з команд здобула по перемозі. Далі за регламентом почали рахувати різницю м'ячів. 89:44 (+45) – у Бешикташа і 80:36 (+44) – у Галатасарая. Отже, Бешикташ став чемпіоном Туреччини в 16-й раз. Більше титулів лише у Фенербахче (19) і Галатасарая (22).

Треба сказати, що чимала заслуга в чемпіонстві Бешикташа належить хорватському захиснику Домагою Віді. Саме він забив один з голів у ворота Ґьозтепе. Всього в цьому сезоні Домагой провів 33 матчі і забив 4 голи.

В тренді

До переїзду в Туреччину Віда шість сезонів провів у київському Динамо. На чемпіонаті світу-2018 після перемоги над Росією Домагой Віда і Огнен Вукоєвич записали емоційне відео на підтримку України у війні проти Росії. "Слава Україні! Це перемога за Динамо і за Україну!" – сказали тоді хорвати.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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