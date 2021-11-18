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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Його слова, та Богу у вуха: тренер Шахтаря назвав, кого не хоче бачити суперником України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 листопада, 15:59
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Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував матчі збірної України у відборі на ЧС-2022
Роберто Де Дзербі побажав збірній України потрапити на ЧС-2022
Роберто Де Дзербі побажав збірній України потрапити на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 16 листопада, команда Олександра Петракова перемогла Боснію та Герцеговину (2:0) та вийшла до плей-оф відбіркового турніру ЧС-2022. Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі оцінив виступ "синьо-жовтих" та побажав їй не зустрічатися на турнірному шляху з командою Італії.

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"Я дуже радий, що Україна матиме змогу кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Футболісти провели грандіозний матч, особливо Степаненка та Матвієнка.

Бажаю збірній потрапити на чемпіонат світу та сподіваюся, що Італія не зустрінеться з Україною", – сказав Де Дзербі прес-службі Шахтаря.

Зазначимо, що окрім Італії збірна України може зіграти у плей-оф із Португалією, Швецією, Шотландією або Уельсом. З Росією "синьо-жовті" точно не зіграють.

Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада.

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Нагадаємо, що одразу після виходу збірної України до плей-оф наставник команди Олександр Петраков заявив, що "синьо-жовті" вийдуть на ЧС-2022 незалежно від того, хто потрапить за жеребом.

Однак букмекери з ним не згодні. За їхніми прогнозами, шанси України потрапити до фінальної частини ЧС-2022 майже примарні.

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