Його слова, та Богу у вуха: тренер Шахтаря назвав, кого не хоче бачити суперником України

У вівторок, 16 листопада, команда Олександра Петракова перемогла Боснію та Герцеговину (2:0) та вийшла до плей-оф відбіркового турніру ЧС-2022. Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі оцінив виступ "синьо-жовтих" та побажав їй не зустрічатися на турнірному шляху з командою Італії.
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"Я дуже радий, що Україна матиме змогу кваліфікуватися на чемпіонат світу.
Футболісти провели грандіозний матч, особливо Степаненка та Матвієнка.
Бажаю збірній потрапити на чемпіонат світу та сподіваюся, що Італія не зустрінеться з Україною", – сказав Де Дзербі прес-службі Шахтаря.
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Зазначимо, що окрім Італії збірна України може зіграти у плей-оф із Португалією, Швецією, Шотландією або Уельсом. З Росією "синьо-жовті" точно не зіграють.
Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада.
Нагадаємо, що одразу після виходу збірної України до плей-оф наставник команди Олександр Петраков заявив, що "синьо-жовті" вийдуть на ЧС-2022 незалежно від того, хто потрапить за жеребом.
Однак букмекери з ним не згодні. За їхніми прогнозами, шанси України потрапити до фінальної частини ЧС-2022 майже примарні.
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