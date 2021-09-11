11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 45’
Металіст 1925 0
Динамо 0
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Металіст 1925 - Динамо: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Подвійна краса: моделі допомогли Шахтарю представити новий клубний автобус

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 вересня, 17:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шахтар входить в новий сезон не тільки в новому комплекті форми. До старту команди в групі Ліги чемпіонів "гірники" представили новий дизайн клубного автобуса. А допомогли їм у цьому чарівні красуні
Шахтар представив дизайн нового автобуса
Шахтар представив дизайн нового автобуса / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Новий автобус Шахтар представив барвистим відео з красунями і піротехнікою на тлі "Олімпійського", де сьогодні гірники зустрінуться з Дніпром-1. Онлайн Шахтар – Дніпро-1 є на нашому сайті.

Читайте також: 100 днів Де Дзербі в Шахтарі: яку оцінку собі поставив тренер

Реклама

Реклама

Реклама

Фото: ФК Шахтар

Автобус пофарбований в чорний колір і прикрашений назвою команди та силуетом гравця клубу. Також збоку нанесений перелік титулів "гірників".

Нагадаємо, що перед стартом сезону Шахтар представив нову ігрову форму. Новий технічний спонсор об'єднав в новій формі традиції шахтарів з сучасними тенденціями.

Додамо, що вже в найближчу середу, 15 вересня, Шахтар стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі на виїзді зустрінеться з Шерифом Юрія Вернидуба.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
1:1
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти